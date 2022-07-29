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Ничушкин о финале с «Тампой»: «После 5-й игры сел в машину и начал психовать, весь салон разнес. Казалось, что упускаем победу»

Валерий Ничушкин рассказал о своих эмоциях по ходу финальной серии с «Тампой».  «Колорадо» выиграл ее со счетом 4-2 и впервые с 2001 года завоевал Кубок Стэнли.

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