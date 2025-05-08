ЛЭТИ: создан прибор для восстановления документов погибших в годы ВОВ солдат

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" создали гиперспектральный комплекс восстановления и анализа бланков с персональными данными солдат, погибших во время ВОВ.
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