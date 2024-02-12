Аналитики назвали сроки снижения ключевой ставки

Банк России сохранит ключевую ставку в 16% по итогам ближайшего заседания совета директоров и перейдет к циклу снижения ставки не раньше июля, говорится в прогнозе Национального рейтингового агентства (НРА), который приводит «Прайм».
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