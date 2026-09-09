«Горнопромышленная стратегия» выступит партнёром деловой миссии в Нерюнгринский район

«Горнопромышленная стратегия» выступит партнёром деловой миссии в Нерюнгринский районКонсалтинговое агентство «Горнопромышленная стратегия» примет участие в деловой миссии в Нерюнгринский район, которая пройдёт с 16 по 20 сентября.