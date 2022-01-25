Без названия

Владимиру Высоцкому — великому поэту, автору и исполнителю песен исполнилось бы сегодня 84 года.Было время, когда я и многие мои сверстники утром, ещё не успев открыть глаза, протягивали руку и на ощупь включали Высоцкого () на бобиннике "Нота".