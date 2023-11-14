Названы самые распространенные страховые риски для недвижимости россиян

Страховой полис – это надежный способ защитить собственность от ряда рисков и неприятностей. Во времена экономической турбулентности все больше россиян задумываются о страховании своего имущества от пожаров, потопов и других непредвиденных ситуаций, чтобы избежать финансовых потерь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)