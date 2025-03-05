Украинские боевики за сутки выпустили десятки снарядов по территории ДНР

Территория Донецкой Народной Республики за сутки была обстреляна украинскими нацистами 16 раз, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины 5 марта в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии