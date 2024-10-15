UVA: 55 звезд вылетели из Большого Магелланова Облака со скоростью 100 тыс. км/ч

Нидерландские астрономы из Амстердамского университета (UVA) с помощью космического телескопа "Гайа" обнаружили 55 массивных звезд, которые были выброшены из молодого скопления R136 в Большом Магеллановом Облаке (BMO) — галактике-спутнике Млечного Пути.