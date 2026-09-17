Шок! Электросамокат взорвался и выжег всю квартиру, погибла беременная девушка

Все произошло сегодня в 7 утра в Тюмени. По данным информационного канала, в это время дома были девушка и ее молодой человек.
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