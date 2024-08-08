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Царьград

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"Иностранный агент?!" - ФБР провело обыск в доме поддерживающего Россию экс-разведчика США Риттера

"Иностранный агент?!" - ФБР провело обыск в доме поддерживающего Россию экс-разведчика США Риттера

В доме бывшего американского разведчика Скотта Риттера в Нью-Йорке агенты ФБР провели обыски. Их точная причина пока неизвестна.

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