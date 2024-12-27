Люсинэ Аветян Вчера ещё одно отравленное Рождество случилось - первый раз, несколько лет назад, когда потерпел крушение самолёт, везший в Латакию хор имени Александрова и доктора Лизу с гуманитарным грузом, теперь вот этот вот пассажирский самолет.
Когда уже этот год закончится...
Комментарии
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ninikooo Митусова
Искренние соболезнования родным и близким погибших… жесткое наказание- на лесоповал всех злоязыких хайперов. Отправить в места не столь отдавленные человек 20 таких « болтунов» лет на 15, другим наука будет- не плясать на чужом горе.
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10 час.
ВУ
Варлам Устрялов
одно не мешает другому.
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10 час.
Владимир Петров
По-моему, любые гипотезы имеют право на существование... В Сирии наш самолёт Ил-20 был подбит "дружественным огнём"... Почему он же не может быть прчиной повреждений "Эмбрайера"? Многовато нападок на тов. Подоляку. Как-то чувствуется интерес "отцов-командиров", несущих свою бодрую туфту наверх, к затыканию альтернативных источников информации.
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9 час.
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