Когда уже этот год закончится...

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Роман
    Этого оглу нужно самого заставить извиняться и каятся!!!Азеры у нам живут за наш счет,и права качают!!!После таких сл...Платить и каяться...
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    А мы с вами уже на брудершафт выпили? Ну по всем вашим коментариям я одно могу сказать: "ну и дура же ты"! Вечно суеш...15 причин только ...

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Люсинэ  Аветян Вчера ещё одно отравленное Рождество случилось - первый раз, несколько лет назад, когда потерпел крушение самолёт, везший в Латакию хор имени Александрова и доктора Лизу с гуманитарным грузом, теперь вот этот вот пассажирский самолет.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Искренние соболезнования родным и близким погибших… жесткое наказание- на лесоповал всех злоязыких хайперов. Отправить в места не столь отдавленные человек 20 таких « болтунов» лет на 15, другим наука будет- не плясать на чужом горе.
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10 час.
ВУ
Варлам Устрялов
одно не мешает другому.
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10 час.
Владимир Петров
По-моему, любые гипотезы имеют право на существование... В Сирии наш самолёт Ил-20 был подбит &quot;дружественным огнём&quot;... Почему он же не может быть прчиной повреждений &quot;Эмбрайера&quot;? Многовато нападок на тов. Подоляку. Как-то чувствуется интерес &quot;отцов-командиров&quot;, несущих свою бодрую туфту наверх, к затыканию альтернативных источников информации.
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9 час.

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