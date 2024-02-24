Банки призвали Британию установить правовые нормы для конфискации активов России

Издание Bloomberg пишет, что международные банки призвали Великобританию создать новые правовые принципы для возможной конфискации замороженных российских активов в будущем, чтобы этот процесс соответствовал международному праву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии