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Банки призвали Британию установить правовые нормы для конфискации активов России

Издание Bloomberg пишет, что международные банки призвали Великобританию создать новые правовые принципы для возможной конфискации замороженных российских активов в будущем, чтобы этот процесс соответствовал международному праву.

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