В Петербурге изменится график движения поездов на «четвертой» линии метро

Это связано со строительно-монтажными работами В связи с проведением строительно-монтажных работ на участке метро Петербурга от станции «Спасская» до станции «Горный институт» 16, 17 и 18 августа изменяется график движения поездов на Линии 4 и режим работы станций.
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