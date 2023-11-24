Терапевт Абакумов посоветовал сбалансированое питание для борьбы с корью

Терапевт, пульмонолог и реабилитолог Олег Абакумов поделился советами по борьбе с корью. Он подчеркнул, что данное инфекционное заболевание является одним из наиболее заразных, а ограничить распространение болезни очень тяжело.
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