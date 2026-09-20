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В Софьино загорелся склад из-за атаки БПЛА, в Истре повреждены дом и предприятие

В Софьино загорелся склад из-за атаки БПЛА, в Истре повреждены дом и предприятие

В Подмосковье в результате атаки БПЛА загорелся складской комплекс в Софьино, а в Истре повреждены жилой дом и предприятие, пострадавших нет.

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