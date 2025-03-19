Путин гарантировал Трампу жизнь солдатам ВСУ, сдавшимся в плен в Курской области

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре высказал подтверждение американскому лидеру Дональду Трампу, что окруженным в Курском приграничье солдатам ВСУ будет гарантирована жизнь и достойное обращение, если они сдадутся, сообщила пресс-служба Кремля.
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