Путин гарантировал Трампу жизнь солдатам ВСУ, сдавшимся в плен в Курской области

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре высказал подтверждение американскому лидеру Дональду Трампу, что окруженным в Курском приграничье солдатам ВСУ будет гарантирована жизнь и достойное обращение, если они сдадутся, сообщила пресс-служба Кремля.