Экономист Балынин: зарплаты россиян могут вырасти до 137 тысяч рублей к 2027 году

МОСКВА, 12 июля, ФедералПресс. Российские работодатели продолжат поднимать планку оплаты труда сотрудников, благодаря чему средний показатель по стране к 2027 году может составить порядка 137 тысяч рублей.
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