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"Транснефть" ждет от Украины подтверждения платежа за транзит, чтобы начать качать в Чехию

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. "Транснефть" сообщила РИА Новости, что платеж за транзит нефти через Украину, в том числе в Чехию, поступил в банк, компания ожидает подтверждения от "Укртранснафты" для начала прокачки в направлении Чехии.

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