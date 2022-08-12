"Транснефть" ждет от Украины подтверждения платежа за транзит, чтобы начать качать в Чехию

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости/Прайм. "Транснефть" сообщила РИА Новости, что платеж за транзит нефти через Украину, в том числе в Чехию, поступил в банк, компания ожидает подтверждения от "Укртранснафты" для начала прокачки в направлении Чехии.