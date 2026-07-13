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Районная неделя

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Собянин: в «Сколкове» создадут современный колледж для подготовки медиков

Более пяти тысяч студентов сможет принять медицинский колледж, который построят в «Сколкове». Как сообщил Сергей Собянин, площадь современного технологичного комплекса достигнет 55 тысяч квадратных метров.

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