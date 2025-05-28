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5koleso.ru

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Свежие комментарии

Чем советские автомобили были лучше современных иномарок?

Отличная обзорность Недавно довелось переставить жигуленка соседки с места на место. Сел за руль и поразился тому, как же здесь все просто… Заднее стекло – вот оно, почти рядом: через него все отлично видно.

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