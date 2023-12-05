Tesla Cybertruck подготовили к тяжелому бездорожью

Tesla Cybertruck / © Unplugged Performance Умельцы из Unplugged Performance, которые более 10 лет тюнингуют электромобили Tesla, улучшили проходимость Cybertruck, подняв кузов на 63 миллиметра и установив усиленные бамперы и пороги, а также дополнили защиту днища.