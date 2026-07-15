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15-метровые печи-призраки: заброшенный завод в Карелии, который не покажут туристам

15-метровые печи-призраки: заброшенный завод в Карелии, который не покажут туристам

Карелия — регион, где природа и история сплелись воедино, создавая уникальные ландшафты. Здесь можно встретить не только живописные озёра и памятники деревянного зодчества, но и мрачные «заброшки», притягивающие искателей приключений.

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