15-метровые печи-призраки: заброшенный завод в Карелии, который не покажут туристам

Карелия — регион, где природа и история сплелись воедино, создавая уникальные ландшафты. Здесь можно встретить не только живописные озёра и памятники деревянного зодчества, но и мрачные «заброшки», притягивающие искателей приключений.
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