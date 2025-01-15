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Царьград

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Эдуард Сеновоз уходит с поста мэра Энергодара ради новых задач

Эдуард Сеновоз уходит с поста мэра Энергодара ради новых задач

Эдуард Сеновоз, мэр Энергодара, сообщил о своем уходе с должности, указав, что новые задачи от "Росэнергоатома" требуют его компетенций.

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