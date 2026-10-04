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Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октября

Львовянам — льготы, Киеву — новые реалии, Украине — катастрофа. Хроника событий на утро 4 октября

СМИ вспомнили о львовском опыте нового министра обороны Украины комика Алексея Ревы. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о новых реалиях жизни украинской столицы.

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