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Пятый канал

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Силы ПВО за день сбили более 340 беспилотников над регионами России

Силы ПВО за день сбили более 340 беспилотников над регионами России

Российские силы ПВО в течение 12 часов перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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