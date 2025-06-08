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Петербургский дневник

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Журналистам показали в Брянской области рефрижераторы с телами солдат ВСУ

Журналистам показали в Брянской области рефрижераторы с телами солдат ВСУ

Российская сторона ожидает обмена, но Киев красноречиво молчит В Брянской области журналистам показали фуры с телами украинских военнослужащих, которых доставили в точку для обмена в рамках договоренностей, достигнутых с украинской стороной во время переговоров, которые прошли 2 июня в Стамбуле.

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