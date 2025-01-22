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Русские могут вложить 50 трлн рублей в ипотеки и снизить инфляцию

Русские могут вложить 50 трлн рублей в ипотеки и снизить инфляцию

Русские граждане могут улучшить ситуацию на рынке жилья и уменьшить инфляционное давление, направив более 50 триллионов рублей с депозитов на ипотечное кредитование.

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