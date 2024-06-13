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За рулем

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КАМАЗ получит отечественную электронику

КАМАЗ получит отечественную электронику

НПП «Итэлма» и ПАО «КАМАЗ» в рамках стратегического сотрудничества договорились о применении на автомобилях и автобусах КАМАЗ новой электронной архитектуры с использованием санкционно-стойкой элементной базы.

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