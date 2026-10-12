Курьер привез заказ — не спешу с подписью: что стоит проверить за отведенные 15 минут

Ежедневно тысячи людей ставят подпись в курьерской накладной, не глядя на коробку. Доставка на дом стала привычной, но момент передачи заказа остается зоной риска.
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