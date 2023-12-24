Тут вам не Лондон!

Н Наталья Еще какой разобщенности!!! Одни на сво воюют, другие их потом убивают за это, в гостинницы не селят, из кафе выгоняют, даже могилы погибших разоряют!! Не хочется верить гумилеву, он не любил русских... ны мы так же заражены западничеством, как и хохоы...

Ольга Кожемякина Наталья, если ты заражена западничеством, то и говори "я заражены" Использовать местоимение "мы" ты и другие, как ты, просто не имеете права. "Мы Николай второй"? Твое самомнение зашкаливает. Аффторишка данного провокационного высера обыкновенный провокатор, который "стесняется" назвать себя, а вы его подпевалы.