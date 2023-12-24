В центре Перми сейчас множество чёрных лиц, буквально повсюду. И интересно, что это преимущественно не среднеазиатские гастарбайтеры, а арабские и, особенно, индийские студенты.
Тут вам не Лондон!
Комментарии
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Н
Наталья
Еще какой разобщенности!!! Одни на сво воюют, другие их потом убивают за это, в гостинницы не селят, из кафе выгоняют, даже могилы погибших разоряют!! Не хочется верить гумилеву, он не любил русских... ны мы так же заражены западничеством, как и хохоы...
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5 час.
Ольга Кожемякина
Наталья, если ты заражена западничеством, то и говори "я заражены" Использовать местоимение "мы" ты и другие, как ты, просто не имеете права. "Мы Николай второй"? Твое самомнение зашкаливает. Аффторишка данного провокационного высера обыкновенный провокатор, который "стесняется" назвать себя, а вы его подпевалы.
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4 час.
Виктор Хованов
Каждый занимает место какого-нибудь природного россиянина. Даже если они потом уедут, значит мы не получим нашего специалиста. Разве на евреях мы "не обожглись"? Готовили специалистов для нашей страны и практически бесплатно, а оказалось для Израиля и иже с ним. Если в учебном заведении недобор, то наверное можно допустить и иностранных студентов. А если недобора нет, то уж извинЯЙте.
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3 час.
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