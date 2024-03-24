Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    "Партии мира" бол...
  • Leon Dan
    Современные дети.Школьницы с издёв...
  • Фарид Сабиров
    Вся эта запизднская пропаганда и вот ее результаты. Какие адекватные и про РОССИЙСКИЕ дела они вообще могли здесь про...Россия знает свое...

Пожалел террористов и чуть не расплакался. Блогер Некоглай переплюнул сам себя

Пожалел террористов и чуть не расплакался. Блогер Некоглай переплюнул сам себя

Молдавский блогер, рассуждая о кровавом теракте в "Крокусе", принялся сочувствовать террористам, с которыми, по его мнению, следовало обходиться мягче во время задержания, мол, в Америке бы так и поступили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх