Пожалел террористов и чуть не расплакался. Блогер Некоглай переплюнул сам себя

Молдавский блогер, рассуждая о кровавом теракте в "Крокусе", принялся сочувствовать террористам, с которыми, по его мнению, следовало обходиться мягче во время задержания, мол, в Америке бы так и поступили.
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