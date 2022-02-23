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Пашков о сборной России на Олимпиаде: «Сами набрали игроков-разрушителей. Но и в КХЛ дрейфуем к «бей-беги», маленькие площадки отбросили нас назад»

Александр Пашков считает, что состав сборной России на Олимпиаде был заточен на разрушение.  Олимпийский чемпион поделился мнением об игре команды на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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