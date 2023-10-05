Владелец Aperol из Италии попросил запретить его сторонний импорт в Россию

Итальянская компания Davide Campari-Milano N.V., которая является структурой Campari Group и владеет брендом на алкогольный напиток Aperol, подала в суд на компанию из Ростовской области с требованием запретить той ввозить и продавать в РФ напитки под своей маркой, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на "Коммерсант".