Директора структуры «Росатома» арестовали на два месяца по делу о взяточничестве

Директора структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова отправили под арест.Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы сообщил, что постановление Басманного районного суда удовлетворило ходатайство органов предварительного следствия.
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