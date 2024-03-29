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Директора структуры «Росатома» арестовали на два месяца по делу о взяточничестве

Директора структуры «Росатома» арестовали на два месяца по делу о взяточничестве

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Немножко переделать стишок и как подходит к нашей сермяжной: &quot;Ворует вошь, ворует гнида, ворует тётка Степанида, ворует северный олень, воруют все кому не лень&quot;.
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15 час.

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