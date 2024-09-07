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Во Владивостоке временно ограничат движение до конца сентября

Во Владивостоке временно ограничат движение до конца сентября

В сентябре во Владивостоке ограничат движение на улице Фонвизина. Это связано с проведением работ по установке кабельной линии для нового жилого дома, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на администрацию города.

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