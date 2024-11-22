Их узнаем по цвету одежды: какой цвет предпочитают люди с низким интеллектом – до этого докопались ученые Ольга БезродняяПоказатели умственных способностей часто находятся на поверхности и для этого не нужно решать сложные математические задачи.
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