Новая мощная магнитная буря: чего ждать 20 октября 2023 года Евгения КомароваЕще недавно казалось, что до конца месяца сильные магнитные бури не ожидаются.
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