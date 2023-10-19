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Новая мощная магнитная буря: чего ждать 20 октября 2023 года

Новая мощная магнитная буря: чего ждать 20 октября 2023 года

Новая мощная магнитная буря: чего ждать 20 октября 2023 года Евгения КомароваЕще недавно казалось, что до конца месяца сильные магнитные бури не ожидаются.

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