Стало известно, отправятся ли два миллиона мигрантов из Ирана в Турцию

Дезинформацией являются слухи о том, что два миллиона нелегальных мигрантов, которых депортируют власти Ирана, будут направлены в Турцию, заявил официальный представитель минобороны Турции Зеки Актюрк 19 сентября на брифинге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии