Главы МИД стран ЕС поддержали территориальную целостность Украины

Главы внешнеполитических ведомств ряда стран Европы, а также представители Европейского Союза (ЕС) в совместном заявлении выступили за территориальную целостность Украины после заявлений шефа Пентагона Пита Хегсета.
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