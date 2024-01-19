В форели и карпе могут содержаться остатки токсичных красителей

Три самых популярных красителя – малахитовый зеленый, бриллиантовый зеленый (знаменитая зеленка) и кристаллический фиолетовый, – которые используют для лечения болезней аквакультурных рыб, могут оставаться в продуктах в токсичных для человека количествах, не исключают ученые.
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