В форели и карпе могут содержаться остатки токсичных красителей

Три самых популярных красителя – малахитовый зеленый, бриллиантовый зеленый (знаменитая зеленка) и кристаллический фиолетовый, – которые используют для лечения болезней аквакультурных рыб, могут оставаться в продуктах в токсичных для человека количествах, не исключают ученые.