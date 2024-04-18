В Индии завтра стартуют крупнейшие в мире выборы

На этой неделе в Индии стартуют крупнейшие в мире выборы, на которых почти миллиард избирателей решат судьбу 543 мест в нижней палате парламента, а также достоин ли действующий премьер-министр Нарендра Моди третьего срока правления.
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