Трехлетний мальчик задохнулся, застряв головой в кроватке в подмосковном Ногинске

Как стало известно “МК”, несчастье произошло в субботу во второй половине дня. Малыш проснулся на полчаса раньше обычного времени, перед полдником, и решил самостоятельно слезть со второго яруса своей кроватки.
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