Флагман флагманов. Топовая версия Huawei P60 называется Art Edition, она получит 1 ТБ флеш-памяти

Уже на следующей неделе Huawei представит флагманы P60 и P60 Pro. Компания опубликовала не очень много тизеров (например, вчера появилось официальное изображение P60 в необычном белом цвете), но зато есть интересные неофициальные подробности.
Уже на следующей неделе Huawei представит флагманы P60 и P60 Pro. Компания опубликовала не очень много тизеров (например, вчера появилось официальное изображение P60 в необычном белом цвете), но зато есть интересные неофициальные подробности.
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