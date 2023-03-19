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Флагман флагманов. Топовая версия Huawei P60 называется Art Edition, она получит 1 ТБ флеш-памяти

Флагман флагманов. Топовая версия Huawei P60 называется Art Edition, она получит 1 ТБ флеш-памяти

Уже на следующей неделе Huawei представит флагманы P60 и P60 Pro. Компания опубликовала не очень много тизеров (например, вчера появилось официальное изображение P60 в необычном белом цвете), но зато есть интересные неофициальные подробности.

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