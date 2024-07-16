Байкер «Хирург» рассказал о байкерах-сатанистах, которые воюют за Киев

В рядах вооруженных сил Украины воюют байкеры-сатанисты, клубы которых до сих пор не являются запрещенными в России, заявил лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов («Хирург») 16 июля в комментарии РИА «Новости».