Шор: Молдавия может "вступить в Румынию" на следующий день после референдума

На следующий день после референдума в Молдавии о вступлении в Евросоюз в случае победы сторонников евроинтеграции страна может потерять свою идентичность и государственность и "на второй день" вступить в Румынию.
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