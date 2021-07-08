Любопытно, однакоПолитика"Пенсионеры - отработанный материал, пусть мрут, их не жалко@"Пенсионеры - отработанный материал, пусть мрут, их не жалко. Если не давление с сердцем, так что-то еще их убьет.Вернуться к статье4818НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНАНаталья АндросоваА чего удивляться? Ещё вопрос,уволены ли? Позор,что такие люди занимают государственные посты.Александр КазмерчукНа кол суку. Благодаря кому эта тварь вылезла в верха?ВиталийИнтересный детектив получается. Если присекли на корню - это здорово. Но наверняка такие мерзкие дела не единичны и над ними есть вышестоящий координатор. Пора делать зачистку исполнительных структур. И не только в медицине.Православный Коммунист Православный Коммуниста не помните год назад ! в лесу были горы лекарств от рака дефицитных и просроченных найдены !...ВиталийЧто творят, ироды. Вообще страх потеряли.ГусЕнаДаа, ты бы палец в рот Сомовой не положил....:)))ВиталийВот наивная нанайская женщина! Тебе нравится со мной общаться? После прочтения твоих ответов некоторым оппонентам я сомневаюсь, что мы поймём друг друга. По твоему вопросу. У меня нет авторитетов, которые недоступны, не зависимо от уровня. А Сомова - просто пешка.ГусЕнаЛюблю бесить. Умишка не хватило понять что это фейк?:))) Старье такое мнительное....ВиталийКто для чего умишко использует. Одни - чтобы бесить (на большее клеток не хватает), другие используют для чего-то полезного. И вообще я больше тебе не пишу. Это - последнее. Пустышка ты бесливая.ГусЕнаИ сейчас не стОило...Все равно удар не держишь, Пень Трухлявый.ГусЕнаСплетница импотентная. Язык-помело. Блеваталя.Сергей СилинДолголетие - месть пенсионера государству.Лариса БачевскаяКонечно, умрут, пенсионеры стоят в своей очереди на кладбище, а некоторые молодые, очень шустрые, без очереди проскакивают.Александр АнтипинДа,особенно тот,который больше всех кричал за повышение пенсионного возраста,А в 53 "крякнул".ГусЕна:)))SamariumЭто уже нелюди....За такую политику старое руководство этого департамента следует привлечь к уголовной ответственности.... Циничные, наглые..... в них нет ничего человеческого...Общество просто обязано отсечь эту раковую опухоль....Велес RusА ведь эту мразь кто-то высрал... Или её в пробирке произвели на свет? Я бы такую, не могу выговорить слово дочь, собственными руками удавил...Владимир SoldatkoVladimir LioubimcevОдно определение "ДОЖИТИЕ" в отношении пенсионеров чего стоит. ... ЦИНИЗМ нынешней власти просто поражает. "Не желай смерти ближнему своему"... когда крестятся по храмам рядом со священнослужителями - эти слова вспоминают?...Дмитрий ДемочкинКристина Сомова-вымышленный персонаж, а препарат о котором идёт речь — фейковый, это очередная мошенническая схема, созданная с целью заработать на панике. Текст бьёт в чувствительную точку и распространяется вирусно, рекламируя сомнительный препарат «Артериале» (варианты — Артериол, Артериоле).Татьяна Браун"Новость" вроде уже с душком, и с изрядной бородой.Борис НиколаевичЭто лживая статья! Вот опровержение: /zen.yandex.ru/media/factcheckkz/glavnyi-farmacevt-kristina-somova-i-preparat-arteriale--moshennicheskaia-shema-dlia-gipertonikov-5f045f4a2f122e493ade6dc6Владимир Самойленкоа кто опровергал?Борис НиколаевичЕсть ссылка, не поленись перейди по ссылке и прочитай. Далее можешь задать в поисковике вопрос об этой даме! И тебе скажут, что такой дамы и должности нет, и не было в помине!Владимир Самойленкотак значит к дзену больше доверия, чем к миртесен? тем более шо в Вашем откровении ссылки нет. и как же так? главный санитар есть, а главного фармацевта нет? непорядок. хто у нас за аптеки отвечает в стране?HotRSО как все запущено. При удерживании ЛК выделяем текст ссылки, затем ПК и выбираем в контекстном меню "перейти ..." "найти ..." "открыть...". Можете сами поискать главного фармацевта России. Найдете, дайте знать, буду благодарен. Кстати, одного главного фармацевта Вы видели в статье. Вот Вам еще парочка. Выбирайте на вкус.HotRSВиктор Василенконастоящий, идейный представитель партии Едим Россию ( ЕР ) ......HotRSФейк.HotRSВ рублях сколько стоит все видели, а вот в тенге и Сомова зам. уже в Казахстане.HotRSА вот она же зам. и на Украине. Соответственно все в гривнах.Century 21Этой новости уже полгода.HotRSГод.Православный Коммунист Православный КоммунистДААААА..... ТЯЖКО ЖИТЬ БЕЗ ВЕЛИКОГО СТАЛИНА !!!!....VBvladimir bedarevИхнее место на Колыме.олег юдинЯ эту "новость" год назад видел. И стоит ли реагировать на эти вбросы.абрам вербинфальшивых чиновников надо выбрасывать в мусор.Николай Викторович КарташевНу что взять с этой шалавы? Интересно,кто же рекомендовал эту особь(человеком её называть преступно) на эту высокую должность?вячеслав рюминМразь, но такие же негодяи утвердили ее на непыльную должность. И таких ублюдков- треть Москвы. Скоро терпение народа закончится и вашу ЕР разнесут в клочья.Александр ТурчинВедь эти и подобные твари должны утилизироваться!Алло ВВП чего вы ждёте??????????????????????????????ВВасилийА гарант в очередной раз удивился.ГусЕнаНапиши в Спортлото.ВВасилийУвы, в СпортЛото давно уже обосновались барыги.ГусЕнаПризнак старости-обостренное чувство жалости к себе, мнительность, неспособность адекватно оценивать информацю.плаксивость, раздражительность.татьяна ларинаДаже не вериться, если честно, в подобный дикий фашистский цинизм!Выдать всем этим сволочам волчьи билеты и запретить занимать никакие, даже самые малые, управленческие должности!Валерий МостовыхКристина ты очень большая дура пора тебе на работу в колхоз там тебе мозги вправят.Валерий МостовыхКристина ты очень большая дура пора тебе на работу в колхоз там тебе мозги вправят.Pciha IvanovaЗачем для этой сволочи, Кристины Сомовой, заместителя главного фармацевта России, что-то разрабатывать? Надо с этим закругляться, ей и спекулировать будет нечем! Ах, её уволили? Так, на её место придет другая такая же!Комментировать
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