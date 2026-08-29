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Почему российский СКИФ стал одним из главных научных событий десятилетия

Почему российский СКИФ стал одним из главных научных событий десятилетия

Новосибирск — центр притяжения мировой науки. Создание Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) выходит на новый этап, а интерес к проекту проявляют не только российские ученые, но и международное научное сообщество.

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