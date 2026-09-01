В США спустя 30 лет раскрыли убийство Тупака Шакура

В результате судебного разбирательства в Соединенных Штатах Америки Дуэйн Кэффи Ди Дэвис признан виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура, которое было совершено 30 лет назад.
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