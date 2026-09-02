В Крыму пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб

Российские силовики изъяли в тайниках группировки взрывчатку зарубежного производства. Сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность двух местных жителей, завербованных украинскими спецслужбами.
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