Интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени (8 февраля, в 6 вечера по восточному времени), сообщает РИА Новости со ссылкой на анонс журналиста.