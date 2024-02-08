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Интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск

Интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени (8 февраля, в 6 вечера по восточному времени), сообщает РИА Новости со ссылкой на анонс журналиста.

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